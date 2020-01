I Delitti del Barlume "Ritorno a Pineta", la recensione: l'arrivo di Viviani getta le basi per il futuro (Di lunedì 20 gennaio 2020) La recensione dell'episodio 2 de I Delitti del Barlume 7, intitolato Ritorno a Pineta, in arrivo su Sky Cinema Uno il 20 gennaio 2020. La serie I Delitti del Barlume riporta in scena un personaggio molto amato e nella nostra recensione dell'episodio Ritorno a Pineta non possiamo non sottolineare come l'apparizione di Massimo Viviani sia un elemento centrale nella continuazione della narrazione di quanto accade nella piccola comunità toscana. L'episodio precedente, Donne con le palle, aveva mostrato Beppe far ingelosire Tizi mentre il Quartetto Uretra si era lasciato prendere dall'entusiasmo grazie all'arrivo in città del campionato femminile di beach volley. Il secondo episodio conclude l'appuntamento di questa stagione con lo show tratto dai romanzi di Marco Malvaldi, in onda in prima tv lunedì 20 ... movieplayer

