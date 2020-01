Haruki Murakami: i libri e le frasi celebri dello scrittore giapponese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oltre venti libri pubblicati, tra romanzi, raccolte di racconti e saggi, tradotto in oltre cinquanta lingue e vincitore di numerosi premi letterari: stiamo parlando di Haruki Murakami, uno degli autori giapponesi più letti e amati al mondo. Nonostante la sua lunga carriera, in Italia è stato scoperto soltanto negli anni 2000 sulla scia del successo di uno dei suoi libri più conosciuti: Norwegian Wood. La scrittura nei libri di Haruki Murakami è talmente evocativa e bella che molti passaggi sono ormai delle frasi celebri, citate sui social e non solo. Tuttavia Murakami non è solo uno scrittore, ma anche uno straordinario amante e conoscitore della musica, elemento imprescindibile in ogni suo lavoro, tanto che su Spotify è possibile ascoltare una playlist dedicata proprio alle sue citazioni musicali. I libri di Haruki Murakami Nato a Kyoto nel 1949, Murakami è un autore che nasce dalla ... notizie

