Harry e la perdita del titolo reale: “Il Regno Unito è casa mia, ma non c’era altra opzione” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il principe Harry parla per la prima volta in prima persona di quanto sta accadendo nella famiglia reale inglese. La scelta messa in atto da lui e sua moglie, Meghan Markle, si è rivelata l'unica opzione valida per poter vivere una vita tranquilla. Il duca di Sussex ha dichiarato che il Regno Unito resterà per sempre la sua casa, ma che non vi era altra soluzione se non quella comunicata nei giorni scorsi, per poter realizzare i suoi progetti e rendersi autonomo dalla famiglia reale. gossip.fanpage

