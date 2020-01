Guilty Gear: Strive, il nuovo trailer vede il ritorno di un inquietante Faust (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arc System Works ha rilasciato un nuovo video di gameplay per Guilty Gear -Strive-. Il gioco di combattimento in arrivo prossimamente mostra un Faust ridisegnato, che sembra essere tornato alle sue radici inquietanti.Faust è uno dei personaggi più strani nei giochi di combattimento. Lo strano chirurgo indossa un sacco di carta sopra la testa e, in Strive, le sue fattezze sono accentuate in maniera terrificante. Il nuovo set di mosse di Faust è altrettanto sinistro, con trasformazione in tre spaventapasseri, la convocazione di famigli e, il mangiare il suo avversario sopra un tavolo. E poi c'è l'enorme bisturi.Arc System Works ha pubblicato diversi trailer dei personaggi di Guilty Gear - Strive in occasione di eventi di gioco di combattimento dall'Evo 2019 (il trailer di Faust è stato svelato, durante il torneo Frosty Faustings 12 a Chicago nel fine settimana). Il prossimo trailer è ... eurogamer

