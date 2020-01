Guida alle Elezioni regionali in Emilia Romagna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le Elezioni regionali in Emilia Romagna si terranno questa domenica, 26 gennaio, dalle ore 7 alle 23. Alla fine della giornata si saprà chi sarà il vincitore delle Elezioni e governerà la Regione per i prossimi anni. Ecco una Guida completa per arrivare preparati alle Elezioni: come si vota, quando, come sarà la scheda elettorale e cosa dicono gli ultimi sondaggi. fanpage

ilfoglio_it : Piangere sul maggioritario dopo averlo sepolto. Combattere l’antisemitismo mentre si gioca con l’estremismo. Difend… - Corriere : Conti correnti, costi aumentati dopo le crisi: guida alle banche meno care L’Economia oggi - NetflixIT : Guida pratica alle linee temporali di #TheWitcher. -