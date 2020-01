Gualtieri: “Stiamo lavorando per completare la proposta sull’Unione bancaria” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le dichiarazioni del ministro Gualtieri poco prima dell’Eurogruppo: “Vogliamo accedere al fondo Ue per l’economia verde”. BRUXELLES – Giornata di Eurogruppo per il ministro Gualtieri che, con i giornalisti presenti, si è soffermato su vari argomenti iniziando con il fondo Ue dedicato all’economia verde: “Secondo noi – ha ribadito il titolare dell’Economia italiana – si può fare meglio e per questo ne discuteremo con gli altri Paesi. E’ un fondo destinato a chi sta indietro dal punto di vista della transazione ecologica dell’economia e l’Italia è tra quelli che stanno più avanti. Ma vogliamo accedervi per prendere risorse come per esempio il rilancio di un’Ilva più verde“. Il ministro Gualtieri: “Stiamo lavorando alla proposta sull’Unione Bancaria” In questi giorni ... newsmondo

