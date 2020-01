Gregoretti, Salvini si paragona a Pellico: “Pronto alla prigione per la libertà”. Ma ha chiesto lui alla Lega di votare sì al processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) È arrivato a citare Silvio Pellico e persino Giovannino Guareschi parlando con i pescatori delle Valli di Comacchio. Nell’ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni regionali, Matteo Salvini si gioca la carta del perseguitato per il caso Gregoretti. “Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto”, ha detto il leader della Lega, spiegando che “per fermarmi mi devono arrestare, vabbè che non manca molto ma, in caso, da dentro, scriverò le Mie prigionì come Silvio Pellico“. Quello che Salvini non ha spiegato ai pescatori delle valli di Comacchio è che è stato lui stesso a chiedere ai senatori della Lega di votare a favore dell’autorizzazione a procedere nella Giunta per le Immunità del Senato. Lo ha annunciato ieri sui social network: “Ho deciso che ... ilfattoquotidiano

