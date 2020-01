Gregoretti, Salvini assicura che la Lega voterà l’ok al processo anche in Aula e annuncia il digiuno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Salvini ha detto che i suoi votare a favore del processo anche in Aula, il prossimo 17 febbraio. Quello sarà il voto decisivo. In segno di solidarietà i leghisti hanno organizzato per lui una raccolta firma online, chiedendo agli utenti di digiunare per un giorno. Il leader del Carroccio ha annunciato che aderirà all'iniziativa. fanpage

ricpuglisi : Salvini non ha nessun diritto politico di dirsi a processo insieme con il popolo italiano. #Gregoretti - Giorgiolaporta : La maggioranza voleva processare #Salvini per la #Gregoretti ma poi per paura scappa dalla #Giunta. E' la stessa ma… - Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… -