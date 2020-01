Gregoretti, oggi il voto: cosa succederà? Salvini: pronto alla prigione (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta per le immunità del Senato si riunisce nel pomeriggio per decidere se mandare a processo l’ex ministro. Ma si rischia il nulla di fatto per il forfait dei giallorossi corriere

AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - agorarai : In Senato oggi la giunta per le immunità decide su Salvini e il caso #Gregoretti. Il leader della Lega chiede di fa… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Ma perché Salvini fino a poche settimane fa chiedeva di non andare a giudizio e oggi chiede invec… -