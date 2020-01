Gregoretti, la Lega lancia #digiunopersalvini anche se il leader del Carroccio ha chiesto ai suoi di essere mandato a processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nonostante i suoi rappresentanti nella Giunta per le immunità del Senato abbiano votato, su esplicita richiesta di Matteo Salvini, in favore del rinvio al processo del leader della Lega sul caso Gregoretti, il partito, contemporaneamente, lancia l’iniziativa “Digiuno per Salvini”, con tanto di hashtag. “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e #digiunopersalvini“, si legge sulla pagina web creata appositamente per l’iniziativa e rilanciata sui canali social del Carroccio. La proposta prevede il digiuno per un giorno in segno di solidarietà nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Agli aderenti si chiede di inserire i propri dati sottoscrivendo così l’iniziativa e dando il via alla propria giornata senza cibo. Una scelta in controtendenza con ciò che Salvini stesso ... ilfattoquotidiano

