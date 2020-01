Grazie a Dio per permettermi di svegliarmi ogni giorno con l’amore della mia vita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dicono che dovremmo sempre celebrare il privilegio di aprire gli occhi ad un nuovo giorno, ma se aggiungiamo a questo la presenza della persona amata, allora diventa una vera benedizione. Ti giri, lo vedi e sai che tutto andrà bene, che quegli orecchini tanto belli non contano se c’è amore. Sono grata di svegliarmi con l’amore della mia vita. Ci sono giorni in cui non c’è sveglia che tenga, in cui vogliamo dormire quasi fino a quando il letto non ci morde, in cui le mattine sono davvero magiche, in cui c’è amore e passione, in cui parlare del banale non sembra più esserlo, ed in cui nascono piani e tutto con la certezza che non sei solo, ma che c’è un compagno coraggioso al tuo fianco. Adoro quei momenti in cui non si è ancora svegliato bene, all’improvviso sento la sua mano che mi tira e mi coccola. Rimaniamo alcuni minuti così abbracciati, un atto ... bigodino

