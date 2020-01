Graziano Delrio al Corriere: "Non perdiamo, ma se perdiamo..." (Di lunedì 20 gennaio 2020) La piazza delle sardine rincuora Graziano Delrio sulle possibilità di vittoria del centrosinistra nelle elezioni regionali in Emilia Romagna previste per domenica 26 gennaio. Proprio l’effetto sardine “potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria di Stefano Bonaccini” spiega il capogruppo Pd alla Camera in un’intervista al Corriere della Sera. “Le Sardine si stanno dimostrando un grande valore aggiunto” sottolinea, ma “non ci sono solo le facce nuove; queste piazze stanno facendo riscoprire la voglia di partecipare a tanti che l’avevano persa”.Convinto di vincere, Delrio si trova a dover rispondere sulle conseguenze di una sconfitta. E dice che “a me non va proprio di fare la parte dell’ipocrita, la figura di quello che dice che se perdiamo in Emilia-Romagna sarà tutto come prima. Perché non è ... huffingtonpost

