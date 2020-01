Graziano Del Rio: “se perdiamo, non cadrà il governo ma non potremmo di certo far finta di nulla” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sulle elezioni romagnole ecco che dai vertici del Pd torna a parlare Graziano Del Rio. Secondo l’ex ministro dem impegnato già nel governo Renzi, Bonaccini vola verso il successo. Ma in caso di Emilia nera, gli esponenti della maggioranza sarebbero costretti a porsi diversi interrogativi Il patos di questi giorni è lo stesso che si … L'articolo Graziano Del Rio: “se perdiamo, non cadrà il governo ma non potremmo di certo far finta di nulla” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

