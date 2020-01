Graziani: “Non si spiega la crisi del Napoli, non è possibile che i calciatori si siano rincretiniti all’improvviso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il campione del mondo Ciccio Graziani è intervenuto ai microfono di Radio Sportiva parlando anche del momento del Napoli Su Gattuso? “Pensavo regalasse carattere, personalità e voglia di vincere. Invece sta fallendo perché su 5 partite ne ha perse 4. Il problema del Napoli è difficile da analizzare, si fa fatica a capire cosa sia successo anche perché la rosa è la stessa. Hanno giocatori che in passato hanno espresso un calcio meraviglioso, non si sono rincretiniti tutti all’improvviso. Su De Laurentiis? “È un accentratore di ruolo, probabilmente ha detto delle cose che ha minato la serenità di questa squadra. Il Napoli di adesso è imbarazzante, sembra che tutti i giocatori hanno la febbre a 38 e mezzo”€ L'articolo Graziani: “Non si spiega la crisi del Napoli, non è possibile che i calciatori si siano rincretiniti all’improvviso” sembra ... ilnapolista

napolista : #Graziani: “Non si spiega la crisi del #Napoli, non è possibile che i calciatori si siano rincretiniti all’improvvi… - eyealllseeing : RT @RadioSportiva: ??? Ciccio Graziani: 'Mancato minuto di raccoglimento per #Anastasi? Un'ignorantata allucinante per tutti gli amanti del… - massimorm4 : RT @RadioSportiva: ??? Ciccio Graziani: 'Mancato minuto di raccoglimento per #Anastasi? Un'ignorantata allucinante per tutti gli amanti del… -