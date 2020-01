Grande Fratello Vip, gelido confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono state storiche rivali in amore avendo avuto entrambe un passato sentimentale con Vittorio Cecchi Gori. Hanno passato anni e anni a lanciarsi continue frecciatine e questa sera, al Grande Fratello Vip, arriva l’atteso incontro-scontro. Stiamo parlando di Rita Rusic e Valeria Marini: la showgirl entrerà nella Casa di Cinecittà per replicare alle pesanti accuse che la produttrice cinematografica le ha rivolto scorsa settimana. Valeria Marini entra nella Casa C’è un uomo che ha accomunato il passato sentimentale di Valeria Marini e Rita Rusic: si tratta di Vittorio Cecchi Gori. Dopo la rottura con la produttrice cinematografica, la showgirl ha avuto una relazione con l’imprenditore durata 3 anni, motivo che ha scatenato una forte antipatia tra le due donne, ancora oggi irrisolta. Al Grande Fratello Vip questa sera l’atteso incontro tra Rita e Valeria promette scintille. La showgirl, ... thesocialpost

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #GFVIP @ValeriaMariniVM torna nella casa per un confronto con #RitaRusic. Al televoto… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -