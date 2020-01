Grande Fratello Vip 4, anticipazioni: Valeria Marini entra nella casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Grande Fratello VIP, anticipazioni puntata di lunedì 20 gennaio su Canale 5. Valeria Marini si confronta con Rita Rusic. La storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Continua con il Grande Fratello Vip, che da oggi torna nel suo slot storico quello del lunedì. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy, tornerà con una puntata dedicata ancora all’amore finito, stasera lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5. Come sempre troveremo Alfonso Signorini nei panni del conduttore, con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Valeria Marini entra nella casa per un confronto don Rita Rusic nella casa più spiata d’Italia ci sarà un Grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality. La showgirl varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Spazio anche ... dituttounpop

