GRANDE FRATELLO VIP 4, anticipazioni puntata di lunedì 20 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) La quarta edizione del GRANDE FRATELLO Vip, condotta da Alfonso Signorini, ritornerà questa sera in prime time con la quinta puntata. La scorsa settimana, come i telespettatori hanno visto, si è verificato un incontro tra la concorrente Rita Rusic e l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. Stasera sarà sempre la Rusic protagonista di una visita inaspettata e molto particolare: in casa infatti ritornerà Valeria Marini (partecipò in veste di concorrente al GF Vip 1), pronta ad avere un confronto proprio con la produttrice cinematografica. Il tema dell’amore sarà al centro di un’altra storia che sta catturando l’attenzione del pubblico. Si parlerà infatti della fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, frontman della band pop rock Le Vibrazioni. I concorrenti Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia sono al televoto di questa settimana e proprio stasera ... tvsoap

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -