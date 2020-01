Grande Fratello Vip 2020, quinta puntata in diretta – Valeria Marini alla Rusic: «Qua sei a casa mia». E Rita: «Non siamo al Bagaglino» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rita Rusic e Valeria Marini - GF Vip 2020 Primo lunedì con il Grande Fratello Vip 2020 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la quinta puntata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.44: Alfonso Signorini promette “una puntata bomba che lascerà il segno”, anticipando un faccia a faccia tra Rita Rusic e Valeria Marini. Pubblicità. 21.47: Sommario della serata. 21.49: Il conduttore è euforico: “Quest’anno seguite il Grande Fratello Vip senza precedenti”, dice rivolgendosi agli spettatori a casa. Esagerato! 21.51: Salutati i due opinionisti, primo collegamento con la Casa e subito una comunicazione inattesa per i concorrenti: “Questa sera sarete tutti a rischio”, dice ... davidemaggio

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #GFVIP @ValeriaMariniVM torna nella casa per un confronto con #RitaRusic. Al televoto… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -