Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Francesco Sarcina mi ha destabilizzata" (video) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nuove confessioni di Clizia Incorvaia sul matrimonio con Francesco Sarcina durante la permanenza nella casa del 'Grande Fratello Vip'. L'influencer siciliana ha raccontato come il leader de Le Vibrazioni è riuscito a conquistarla:Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Francesco Sarcina mi ha destabilizzata" (video) 20 gennaio 2020 10:28. blogo

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -