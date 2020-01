Governo ultime notizie: prestito ponte ad Alitalia, le ultime novità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Governo ultime notizie: prestito ponte ad Alitalia, le ultime novità Non c’è solo il nodo su Autostrade e Atlantia a tenere banco: in merito a trasporti e infrastrutture, c’è da discutere anche della solita Alitalia. La compagnia di bandiera continua a perdere due milioni al giorno (in bassa stagione) e circa 600.000 euro al dì in alta stagione. Il piano di rilancio e l’immissione di fondi statali vanno così a braccetto. Tra i provvedimenti che verranno probabilmente cancellati, vi è l’obbligo di restituzione del prestito da 400 milioni entro sei mesi. Proprio il termine fissato per la restituzione dovrebbe essere spostato più in là nel tempo, probabilmente ai 12 mesi (così da poterci lavorare, in caso di necessità, anche nel prossimo milleproroghe). La decisione dovrà essere presa in tempi relativamente brevi, considerando che il termine ultimo per la ... termometropolitico

