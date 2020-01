Giulia De Lellis, il compleanno è da sogno. Non una, due feste. La seconda lascia tutti a bocca aperta: le foto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lo scorso 15 gennaio la bellissima influencer Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi, il suo fidanzato Andrea Iannone le ha organizzato un party a sorpresa con la presenza dei fratelli, della nipotina e degli amici storici. Alla festa c’erano anche Luca Onestini ed Ivana Mrazova, diventati suoi amici al ‘Grande Fratello Vip’. Lei era rimasta molto felice del gesto del suo partner, infatti aveva deciso di immortalare quei momenti in diverse storie Instagram. A distanza di alcuni giorni dall’evento, Giulia ha voluto festeggiare ancora ed ha deciso di dare vita ad una festa a tema ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’. Il tutto è stato celebrato nella sua città assieme ai suoi amici stretti. Nella Capitale Roma ha voluto sfrenarsi ancora tantissimo dopo aver festeggiato alla grande a Milano. Tutto il party è stato ... caffeinamagazine

