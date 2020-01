Giornata mondiale della neve 20 gennaio, cosa fare se non sai sciare (Di lunedì 20 gennaio 2020) «Coooool bianco tuo candor, neve, sai dar la gioia ad ogni cuooooor». Ok, il periodo di Natale è finito, ma non quello della neve, tanto che il 20 gennaio si celebra la Giornata mondiale della neve in pompa magna richiamando in alta quota i suoi adepti. Per una sciata collettiva al grido di «questa pista nera è troppo facile», ovviamente. O magari per permettere ai possessori di snowboard griffati di scattare qualche meritata foto social da un migliaio di like su Instagram. Tutto lecito, tutto molto bello, ma mentre i più sportivi si lanciano sin dall'alba tra discese e risalite in skilift, che cosa dovrebbero fare esattamente coloro che sì, amano la neve e la montagna, ma no, non sanno sciare e francamente non hanno voglia di imparare? Per loro, costretti a sorbirsi ogni volta ore e ore di «prima o poi dovresti provare» e di ... gqitalia

SkyTG24 : Oggi è la giornata mondiale della pizza ?? Sapete quando è stata fatta la prima margherita della storia? Ne parliam… - Agenzia_Ansa : Il 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della pizza Coinvolte nel settore 130 mila imprese, fatturato da 15 m… - andrea_zava : Giornata mondiale degli enzimi -