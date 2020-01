Giornata della Memoria, Liliana Segre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. FOTO (Di lunedì 20 gennaio 2020) La senatrice a vita ha parlato ai duemila ragazzi presenti al Teatro milanese. All'evento, organizzato dall'associazione "Figli della Shoah", anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in rappresentanza del Miur. LA FOTOGALLERY tg24.sky

