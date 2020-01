Giornata della Memoria, la Segre incontra gli studenti di Milano al Teatro degli Arcimboldi. “Rinunciando all’odio e alla vendetta sono diventata una donna libera” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Mi ero nutrita di odio e di vendetta. Sognavo la vendetta, quando il mio carceriere buttò la pistola ai miei piedi, io la vidi e pensai ‘Adesso lo uccido’. Mi sembrava il giusto finale di quello che avevo sofferto. Fu un attimo irripetibile. Ma capii che non avrei mai potuto uccidere nessuno. Non raccolsi quella pistola, da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso”. Si è conclusa così la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, nel corso di un incontro al Teatro degli Arcimboldi di Milano, in un’iniziativa in vista della Giornata della Memoria. “Siete persone libere, dovete pensare con la vostra testa, non con quella di chi grida più forte”, una delle esortazioni rivolte ai giovani dalla Segre, che ha parlato anche dei viaggi della Memoria organizzati ogni ... lanotiziagiornale

