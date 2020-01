Giorgia Meloni, il sondaggio Piepoli parla chiaro: "futura sindaca di Roma", Raggi e M5s bocciati senza pietà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Solo Giorgia Meloni può salvare Roma. Stando al sondaggio dell'Istituto Piepoli realizzato per l'osservatorio #Romapuoidirloforte e pubblicato dalle pagine Romane del Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia è la favorita per il ruolo di sindaco della Capitale in successione alla fallimen liberoquotidiano

giannicuzzani : RT @luisellacost: Luisella Costamagna presenta il conto a Giorgia Meloni: ‘Ha sostenuto Monti, votato Imu e legge Fornero. Cosa ha fatto pe… - Poquelin_Cleant : RT @galeazzobignami: Giorgia Meloni a Bologna. Immagini che valgono più di mille parole! -