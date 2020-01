Gioielli e bijoux, 10 trend per la Primavera/Estate 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) ConchigliePippa SmallTohumNadia ShelbayaCerchi multipliCharlotte ChesnaisSophie BuhaiBea BongiascaCatene XLFederica TosiDinosaur DesignsPianegondaInto the wildThomas SaboGiovanni RaspiniLisa CPerlePoppy FinchSophie Bille BraheLauren StewartFioriOttavianiBrooke GregsonSwarovskiScultoreiUno de 50Alissa KermicheSophie BuhaiUn tocco bling blingRadàRomanticaEtroBracciali a spiraleBreilCarolina BucciBottega VenetaEarcuffPianegondaGerlando DispenzaAna KhouriIl modo migliore per dare un tocco diverso al solito outfit? Scegliere dettagli speciali. Non parliamo solo di borse e scarpe, quindi: per la prossima Primavera/Estate 2020 anche ciò che indosserete al collo o ai polsi dovrà avere una marcia in più. Perché se la moda punta sulla semplicità di tinte neutre e tagli minimal, sono i Gioielli a fare davvero la differenza con riflessi scintillanti, dimensioni XL e design eclettico. LEGGI ... vanityfair

Inprimeit : Gioielli e bijoux, 10 trend per la Primavera/Estate 2020 - worldofjewel : Quarzo Rosa o Ametista Lavanda??? #worldofjewel #Pendants #ciondoliconzirconi #collane #Necklaces #collaneconpietre… - aydielle : RT @t_tarquini: Sono felice di condividere l'ultimo arrivato nel mio negozio #etsy: collana vistosa pietre dure grandi piatte diaspro impre… -