George Orwell: 70 anni fa moriva il visionario autore di “1984” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono trascorsi 70 anni dalla morte di George Orwell, qualcuno in più dalla pubblicazione dei suoi successi più famosi, "La fattoria degli animali" e "1984". Scomparso a soli quarantasei anni, Orwell è stato una delle voi più emblematiche del XX secolo: prefigurando una società non molto diversa da quella attuale e riuscendo a raccontare, in altre opere ancora troppo poco citate, quella del proprio tempo. fanpage

