Genoa, Nicola: «Siamo incacchiati, quando non fai punti rosichi» – VIDEO

Genoa, Nicola commenta la sconfitta dei suoi contro la Roma: «Ciò che conta adesso è saper reagire come squadra»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato la sconfitta interna dei suoi contro la Roma. Queste le parole del tecnico rossoblù sul match: «Nel primo tempo non Siamo stati così coraggiosi come nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto 4 tiri noi, come loro. Sono soddisfatto del secondo tempo e dopo una settimana di lavoro riesco già ad intravedere delle cose, sono soddisfatto di questo. Ma Siamo incacchiati per il risultato, perché quando non fai punti rosichi. Non ci interessa degli errori individuali dei singoli. Ragioniamo come squadra. Ciò che conta è reagire e sopperire come squadra».

