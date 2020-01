Gemelli semi-identici identificati durante la gravidanza: ecco com’è il loro DNA (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per la prima volta, i medici hanno identificato una coppia di fratelli Gemelli semi-identici, sesquizigoti, durante la gravidanza: si tratta di Gemelli che condividono il 100% del DNA della madre e solo in parte quello del padre poiché due spermatozoi hanno fecondato la stessa cellula uovo. ecco com’è possibile. Per la prima volta durante la gravidanza, e per la seconda volta al mondo, sono stati identificati due fratelli Gemelli semi-identifici. Si tratta di un maschio ed una femmina adesso di 4 anni, ecco cosa c’è da sapere sui sesquizigoti. Sesquizigoti, com’è il loro DNA. Gli esperti spiegano che per la prima volta al mondo sono stati identificati durante la gravidanza due Gemelli sesquizigoti, due fratelli Gemelli semi-identici. Questi due bambini, un maschio e una femmina che adesso hanno 4 anni, condividono il 100% del DNA della madre, ma sono fratelli da parte di padre, visto ... limemagazine.eu

