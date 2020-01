Gazzetta e le fazioni nello spogliatoio del Napoli: senatori, ultimi arrivati, quelli in attesa di contratto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oggi la Gazzetta dello sport si sofferma sulle divisioni nello spogliatoio del Napoli. E traccia un quadro delle divisioni. All’interno dello spogliatoio si sono formate delle fazioni che non aiutano il lavoro dell’allenatore. Da una parte, ci sono alcuni senatori (Callejon, Mertens, Allan, Koulibaly), dall’altra invece ci sono gli stranieri, coloro che rivendicano il prolungamento del contratto (Milik, Maksimovic e Zielinski). Qualcun altro è distratto dalle voci di mercato (Fabian Ruiz e lo stesso Koulibaly), mentre i più giovani e gli ultimi arrivati (Meret, Di Lorenzo, Lozano, Elmas, lo stesso Luperto) sono stati travolti dalla gran confusione che ha preso il sopravvento nello spogliatoio. L'articolo Gazzetta e le fazioni nello spogliatoio del Napoli: senatori, ultimi arrivati, quelli in attesa di contratto ilNapolista. ilnapolista

