Galleria Giovanni XXIII: via oggi ai lavori, canna Nord chiusa 40 giorni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – A Roma partiranno alle ore 22 di oggi (lunedi' 20 gennaio) i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII. La 'canna Nord', in direzione di Pineta Sacchetti, sara' chiusa al traffico per circa 40 giorni. Per limitare i disagi sono stati studiati due percorsi alternativi: – Itinerario 1: da Via del Foro Italico (direzione Pineta Sacchetti) prendere l'uscita 'Flaminia – Viale di Tor di Quinto' quindi svoltare a sinistra in Viale di Tor di Quinto. Proseguire dritto fino a Lungotevere Maresciallo Diaz, quindi voltare a destra in Viale Antonino di San Giuliano. Svoltare a destra in Via dei Colli della Farnesina e proseguire dritto fino a Via della Camilluccia. Proseguire dritto fino a Piazza Walter Rossi, quindi svoltare a destra e proseguire su Via Igea e successivamente a destra in Via Trionfale.

