Gabigol pupillo di Jorge Jesus: «Ho una affetto speciale per lui» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jorge Jesus, tecnico del Flamengo, svela il suo rapporto speciale con Gabigol: ecco le sue parole sull’ex Inter Jorge Jesus svela l’affetto speciale per Gabigol. Il tecnico del Flamengo parla dell’ex attaccante dell’Inter con parole al miele. Gabigol è al centro di diverse trattative di mercato. Ecco le parole del tecnico alla testata Lance!. «Al mio arrivo oggi in Brasile avrò la possibilità di parlargli. Ho molta fiducia in lui, un affetto molto speciale, come per tutti i giocatori. Gli parlerò sicuramente» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Gabigol pupillo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gabigol pupillo