Furbetti del cartellino: il vigile in mutande di Sanremo è stato assolto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alberto Muraglia era finito sotto inchiesta nell'indagine della Gdf sui Furbetti del cartellino: è stato assolto con rito abbreviato durante l'udienza preliminare. Lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti firenzepost

