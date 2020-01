Furbetti del cartellino, assolto il vigile che timbrava in mutande (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ stato assolto il vigile che timbrava in mutande a Sanremo. Per il giudice per le udienze preliminari il “fatto non sussiste”. SANREMO (IMPERIA) – E’ stato assolto dall’accusa di assenteismo il vigile che timbrava in mutande a Sanremo perché il “fatto non sussiste“. La decisione presa dal Gup del Tribunale della città ligure è destinata a creare diverse polemiche oltre che un precedente in altri episodi molto simile a questo. Secondo il giudice il vigile e gli altri nove imputati, indagati perché timbravano il cartellino senza andare al lavoro, non hanno fatto niente di irregolare e per questo motivo sono stati assolti. Una vicenda che potrebbe non essere finita qui visto che la Procura è pronta a presentare ricorso in Appello. Dal licenziamento all’assoluzione La vicenda dei ‘Furbetti del cartellino’ di ... newsmondo

