Franco Oppini a Storie Italiane, la vita straordinaria con la nuova moglie dopo Alba Parietti (Foto) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Eleonora Daniele a Storie Italiane ci prova a far dire scusa a Franco Oppini, suo ospite, nei confronti di Alba Parietti ma per lui deve scusarsi il giornalista che ha riportato le frasi non complete, inesatte (foto). E’ ancora la stessa storia, dopo un’estate di botta e risposta per le dichiarazioni dell’ex marito della Parietti ancora non c’è un lieto fine dolcissimo. Non vorremmo di certo il ritorno di fiamma tra i due ma parole magari più adatte. Anche l’attuale moglie di Franco Oppini non vorrebbe mai vederli litigare, lei è Ada Alberti, famosa astrologa, stanno insieme da 18 anni, un matrimonio che rende felice l’attore. Per lei ovviamente una dolce dichiarazione d’amore, con lei va “straordinariamente bene, sono ormai 18 anni che siamo sposati, come vuoi che vada con una che sa tutto quello che fai, che dici, che succede, fa l’astrologa…”. A Oppini brillano gli occhi mentre parla ... ultimenotizieflash

