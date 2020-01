Francia, scoppia il caso delle violenze della polizia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le violenze non possono che essere segnalate. E quello che sta accadendo in Francia in relazione alla riforma del sistema pensionistico merita di essere portato all’attenzione di tutti. Dalle questioni giuridiche si è passati ad analizzare soprattutto i fatti di piazza. La cassa di risonanza di Parigi non basta più: l’eco di quelle che vengono ritenute prepotenze perpetrate dalle forze dell’ordine travalica i confini europei. Pure perché i filmati (guarda) inerenti ad azioni, che a detta di molti corrispondono delle vere e proprie reazioni sproporzionate, aumentano di numero di giorno in giorno. La polizia transalpina è stata anche richiamata in via ufficiale dalle istituzioni. Le responsabilità sono difficili da distribuire. I gilet gialli, con qualche interferenza dei black bloc, stanno promuovendo una protesta che ha di fatto interrotto il normale corso delle ... it.insideover

