Francesco Schillirò confermato presidente del Panathlon Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alla guida del Panathlon Napoli è stato confermato, per il terzo mandato consecutivo, il professore Francesco Schillirò. Lo scorso giovedì 16 gennaio, presso il Club Nautico della Vela di Napoli, si è svolta l’assemblea elettiva del Panathlon Club Napoli per il biennio 2020\21. Alla guida della sezione partenopea dell’associazione benemerita del Coni è stato confermato, per il terzo mandato consecutivo, il professore Francesco Schillirò. Nel consiglio sono stati eletti Angelo Pezzullo, Adolfo Maiello, Fatima Muoio, Alfredo Pagano, Dino Mazza, Hubert Bowinkel, Adolfo Lorusso, Riccardo Vivenzio, Massimo Mastrolonardo. La Commissione di garanzia statutaria sarà composta da Alfonso Pepe, Alberto Scuderi, Renato Galli, Giannandrea Lombardo di Cumia. Eletti nel Collegio dei revisori dei conti Alfredo Ruosi, Bruno Passariello, Mariella De Fusco, Gianmaria Brunese, Renato Silvestre. “Ringrazio ... 2anews

ContropiedeA : FRANCESCO SCHILLIRÒ CONFERMATO PRESIDENTE DEL PANATHLON NAPOLI - - AzzurroTime : FRANCESCO SCHILLIRÒ CONFERMATO PRESIDENTE DEL PANATHLON NAPOLI - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Francesco Schillirò confermato presidente del Panathlon Club Napoli -