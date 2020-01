Francesca De André, mai visto il fratello gemello? Chi è Filippo De Andé, lo chef ‘stellato’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Di recente Francesca De André è stata ospite nello studio di Pomeriggio 5 e ha rivelato di essere finalmente felice. Merito dell’amore, senza alcun dubbio, a cui deve la sua rinascita, in primis come donna. Felicemente innamorata di Giorgio Tambellini, Francesca risponde sorridente alle domande della padrona di casa, Barbara D’Urso, che non perde occasione di indagare meglio sugli ‘affari’ di cuore della De André. Lontana dalla propria famiglia, la De André si gode il suo amore ritrovato con Giorgio Tambellini che aveva definito l’uomo della sua vita già durante la permanenza nella casa del Grande fratello prima del gossip sul presunto tradimento. “Tutto prosegue a meraviglia anche perché non c’è più nessuno che possa mettere zizzania, ma non faccio nomi”. La figlia di Cristiano De André riprende quota e supera la crisi. Ma per Francesca il rapporto con la sua famiglia ... caffeinamagazine

zazoomnews : Avete mai visto il gemello di Francesca De Andrè? Ecco chi è Filippo [FOTO] - #Avete #visto #gemello #Francesca - EZenzero : RT @missbuonanotte: Quando esco di qui gli do fuoco, lo brucio vivo Francesca De André GF 16 Niente squalifica, rischia addirittura di v… - marperlo1 : @selishardliquor Per dirti lo scorso anno io non reggevo la De Andrè ma non ero manco fan di Mila. Ora indubbiament… -