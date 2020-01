Fotografata senza velo: arbitro di scacchi iraniana ora teme il carcere (Di lunedì 20 gennaio 2020) È stata Fotografata senza velo mentre arbitrava a Shanghai la prestigiosa gara mondiale di scacchi femminile e ora per paura di finire in carcere sta pensando di non tornare in Iran. La 32enne Shohreh Bayat ha raccontato la sua storia alla Bbc mentre si trova a Vladivostok, dove arbitra la seconda tappa del Women’s World Chess Championship. A far polemica in patria è stata uno scatto, diffuso da tutti i media, che ritrae la giovane donna con la testa scoperta e il velo annodato attorno al collo. In altre fotografie, invece, Bayat indossava sempre il velo mentre arbitrava le partite di scacchi a Shanghai.“Quando ho acceso il mio cellulare, ho visto che la mia foto girava ovunque sui media iraniani. Stavano evidenziando che non portavo il velo e che volevo protestare contro l’hijab”, ha dichiarato Bayat all’emittente britannica. ... huffingtonpost

