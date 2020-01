Fortnite su iPad Pro ora gira a 120fps, quattro volte più fluido rispetto a Nintendo Switch (Di lunedì 20 gennaio 2020) Epic Games ha da poco rilasciato un aggiornamento per la versione iOS di Fortnite che sblocca una funzionalità di nicchia ma interessante se si dispone dell'hardware per supportarla: una modalità da 120 frame al secondo per l'ultimo iPad Pro (2018). Questa modalità sfrutta al massimo l'elevata frequenza di aggiornamento dello schermo per offrire prestazioni ultra fluide. L'aggiornamento aggiunge anche il supporto per i pulsanti se si utilizza un controller. L'attivazione della modalità riduce automaticamente la risoluzione e corregge le impostazioni visive su "medio", così come è possibile eseguire solo a 60 fps con impostazioni "alte" e 30 fps con "epica". È un downgrade visivo piuttosto importante, ma non dovrebbe inficiare più di tanto sull'aspetto grafico del gioco.Epic ha aggiunto per la prima volta il supporto a 60 fps per Fortnite su iOS con il lancio di iPhone XS e XR nel 2018. ... eurogamer

Eurogamer_it : #Fortnite su #iPadPro gira a 120fps grazie al nuovo aggiornamento. - Abso_Gamer : Fortnite può raggiungere i 120 fps sull’Ipad Pro 2018 - Multiplayerit : Fortnite, l'iPad Pro ora lo fa girare a 120fps, quattro volte più veloce di Nintendo Switch -