Fondosviluppo raddoppia e lancia il bando 2.0: 700mila euro per le cooperative di comunità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fondosviluppo raddoppia, dopo l’edizione 2019, arriva il bando 2.0: ecco il premio per le cooperative di comunità, neo costituite o già attive e loro consorzi. Fondosviluppo – Confcooperative ha deliberato uno stanziamento di 700 mila euro, estensibile a 1 milione, per dare seguito all’azione di sistema di Confcooperative per la promozione, animazione e sensibilizzazione della cooperazione di comunità quale strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile. “Un investimento finalizzato a sostenere il ruolo delle cooperative, sentinelle del territorio, capaci di intercettare, piu’ di ogni altra impresa, i bisogni delle comunita’. Dove lo Stato si ritira perche’ non e’ piu’ in grado di organizzare servizi e risposte e il privato neanche pensa a cimentarsi, le cooperative favoriscono l’autorganizzazione dei cittadini mettendoli ... ildenaro

