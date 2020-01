Fmi taglia le stime di crescita per l'economia mondiale. Modesta la crescita dell'Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l’economia mondiale e getta un’ombra sull’avvio dei lavori di Davos. Pur se in miglioramento rispetto a un 2019 ai minimi dalla crisi finanziaria, la ripresa mondiale non accelera quanto previsto appesantita da rischi che, seppur in diminuzione, non mollano la presa. Dai dazi alle tensioni in Medio Oriente, senza dimenticare la sfida del cambiamento climatico, il mondo mostra “segnali di stabilizzazione” ma una “svolta ancora non c’è”.In questo contesto l’Italia non brilla. Il Belpaese chiude il 2019 sopra le attese, con un pil in crescita dello 0,2% rispetto allo zero previsto del World Economic Outlook di ottobre. Per il 2020 è prevista un’accelerazione al +0,5% (stima confermata rispetto a ottobre), per poi raggiungere un +0,7% nel 2021. Un dato ... huffingtonpost

