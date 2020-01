Floriana Messina Instagram, “bollente” sull’altalena in bikini: «Che décolleté da sogno!» (Di lunedì 20 gennaio 2020) La bellissima tifosa del Napoli, Floriana Messina, sta trascorrendo diversi giorni di relax a Dubai e così ha pensato bene di condividere alcuni momenti del suo viaggio con i suoi followers. Poche ore fa su Instagram Floriana Messina ha caricato una sua foto su un’altalena decisamente “bollente”. Naturalmente l’attenzione dei suoi ammiratori è stata catturata dal suo outfit: il bikini bianco latte lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Ogni volta l’influencer ed ex gieffina con il suo fisico mozzafiato fa strage di cuori. Il post è piaciuto moltissimo ai suoi seguaci, i quali hanno lasciato sotto lo scatto una marea di like e commenti. Leggi anche –> Floriana Messina Instagram, mini dress e scollatura profonda: «Che bocconcino!» Floriana Messina Instagram: “bollente” sull’altalena in bikini Questa volta la bellissima ... urbanpost

