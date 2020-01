Fisco, pronto un algoritmo per stanare gli evasori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un algoritmo per stanare gli evasori. E’ questa l’ultima idea del Governo che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1° aprile. ROMA – Un algoritmo per stanare gli evasori. E’ questa l’ultima idea del Governo per obbligare a tutti gli italiani di pagare le tasse. Come precisato da Il Messaggero, il prossimo 1° aprile dovrebbe entrare in vigore un decreto ministeriale che consentirà alle autorità competenti di poter usare la lente d’ingrandimento sui conti dei contribuenti per cercare di trovare tutte le persone che in questo momento non hanno compiuto i loro doveri di cittadini. Il nuovo piano del Governo La nuova arma della maggioranza per ‘stanare’ gli evasori è un algoritmo che consentirà di mettere nel mirino tutti i soggetti ‘pericolosi’. Questi verranno individuati passando al setaccio l’Archivio dei ... newsmondo

