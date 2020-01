Fiordaliso, si racconta: la gravidanza, il matrimonio, le botte , “ecco cosa mi ha salvato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fiordaliso a ruota libera, la cantante parla del suo matrimonio fallito, della gravidanza a 15 anni, e della sua carriera In un’intervista a Settimana Ventura Fiordaliso si racconta e si mette a nudo. L’artista, reduce da una serie di successi, ha deciso di parlare della sua vita privata e della sua carriera. Vero nome Marina Fiordaliso, l’artista al momento sta conducendo un tour teatrale con due spettacoli. Il primo è Sul lago dorato, in cui recita accanto a Gianfranco D’Angelo e Corinne Clery, il secondo è il musical La Sirenetta. In quest’ultimo spettacolo Fiordaliso interpreta la strega cattiva del mare, un ruolo che la affascina. Come ha affermato tempo fa nel salotto Storie Italiane, la cantante se dovesse scegliere vorrebbe essere una strega. Il motivo? Probabilmente perché è più forte, è più potente, ed è anche più difficile da sconfiggere. Le sue parole in realtà si ... kontrokultura

