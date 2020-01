Fiamme in palazzo ad Ostia: ustionata una donna presente all’interno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Incendio alle 7.40 circa in una palazzina di 4 piani in via Capo Soprano, a Ostia. Le Fiamme sono divampate tra il secondo e il terzo piano. L’intera palazzina e’ stata messa in sicurezza dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco e tutti gli occupanti sono stati evacuati. Una donna ha riportato ustioni lievi. Secondo la prima ispezione, la causa del rogo sarebbe una fuga di gas. Alcuni testimoni infatti, hanno udito distintamente una forte esplosione prima dell’incendio. In corso le valutazioni sulla stabilita’ della struttura. Sul posto oltre Vigili del fuoco la Polizia del reparto Volanti e gli uomini del commissariato di Ostia. L'articolo Fiamme in palazzo ad Ostia: ustionata una donna presente all’interno proviene da RomaDailyNews. romadailynews

