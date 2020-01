Festività di San Sebastiano, Di Maria ringrazia gli agenti della Polizia Locale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – In occasione della ricorrenza della Festività di San Sebastiano, patrono dal 1957 degli agenti di Polizia Locale e dei loro comandanti, ufficiali e sottufficiali, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha voluto rivolgere il proprio saluto istituzionale a tutti gli agenti di Polizia Locale per il lavoro svolto quotidianamente con una costante presenza sul territorio. Il Presidente della Provincia ne ha sottolineato il valore di questa azione capillare per contribuire al controllo della legalità d’intesa ed in coordinamento con le gli altri Corpi delle Forze dell’Ordine. Il Presidente Di Maria ha auspicato che il Governo individui misure adeguate per rafforzare la presenza ed il numero dei Vigli Urbani, in particolare nei Comuni più piccoli e delle aree montane, quale primo presidio della presenza delle Istituzioni ... anteprima24

ItalianAirForce : #AeronauticaInforma Il Museo Storico dell'#AeronauticaMilitare, situato sulle sponde del Lago di Bracciano, sarà ec… - SerenellaVerd : RT @PLRomaCapitale: #20Gennaio2020 #CelebrazioniSanSebastiano Oggi alle ore 10.00 presso la Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura, è sta… - giuno73 : RT @PLRomaCapitale: #20Gennaio2020 #CelebrazioniSanSebastiano Oggi alle ore 10.00 presso la Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura, è sta… -