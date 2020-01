Festival di Sanremo 2020, l’annuncio a sorpresa di Monica Bellucci: “Non ci sarò” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l’attrice dichiara: “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”, afferma Monica Bellucci. L'articolo Festival di Sanremo 2020, l’annuncio a sorpresa di Monica Bellucci: “Non ci sarò” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

