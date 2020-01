Fellini degli spiriti, il documentario su Fellini al cinema per il centenario (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriva al cinema Fellini degli spiriti, documentario che racconta per la prima volta, attraverso straordinari materiali d'archivio di Rai Teche e Istituto Luce, immagini dei suoi film e interviste esclusive, il mondo di Fellini. Il 20 gennaio 1920 nasceva a Rimini Federico Fellini. Per l'anno delle celebrazioni del centenario dalla nascita, arriverà al cinema nei prossimi mesi, distribuito da Nexo Digital come uscita evento, Fellini degli spiriti di Anselma Dell'Olio, prodotto da Mad Entertainment con Rai cinema in coproduzione con Walking the Dog, Profondamente innamorato della vita, Federico Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso. Il documentario indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l'esoterico, il "mondo non visto" in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto ... movieplayer

