“Fellini 100 Genio immortale. La mostra”: un viaggio alla scoperta del maestro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 20 gennaio 1920 nasceva a Rimini Federico Fellini, l’uomo del cinema onirico, il maestro che ha incantato un po’ tutti. Regista, sceneggiatore, ma anche fumettista e scrittore. Definiva se stesso «un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo» ed effettivamente i suoi film, considerati oggi da pubblico e critica degli straordinari capolavori, somigliano a dei pezzi unici. Non sarebbe azzardato dire che esiste ‘un prima Fellini’ e un ‘dopo Fellini’, proprio perché niente di ciò che era stato fatto in precedenza, sul grande schermo, assomigliava alla realtà trasognata de La Dolce vita, alla poesia de La Strada, al pensiero filmato di 8 e 1/2. “Fellini 100 Genio immortale. La mostra”: un viaggio alla scoperta del maestro Fellini, Genio immortale del Novecento, ha lasciato ai posteri un’eredità importante, pellicole viste ... urbanpost

